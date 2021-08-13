Кубанские полицейские попытались приторговывать мефедроном

Два сотрудника Краснодарского линейного управления МВД на транспорте купили у неизвестного на станции в Горячем Ключе свыше 1 кг мефедрона и попросили его помочь найти покупателей.

Мужчина, работавший под прикрытием, забрал товар у полицейских якобы для продажи и попросил у них за свои услуги 1 млн рублей. 10 августа он встретился с подозреваемыми, чтобы получить деньги, в этот момент полицейские-наркоторговцы и были задержаны сотрудниками УФСБ России по краю, передает портал Юга.ру.

Начальник Управления на транспорте МВД по ЮФО назначил в отношении полицейских служебную проверку. Их уволили из органов, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Уже экс-полицейских отправили в СИЗО, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Продолжается следствие и сбор доказательств, - сообщили в пресс-службе ведомства.