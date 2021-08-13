Почти 30 тысяч жителей Кубани остались без света после ливней

Свыше 29 тыс человек лишились электричества на Кубани из-за сильного дождя, такое сообщение распространило Минэнерго РФ.

"В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29,3 тыс человек", - цитирует его РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что восстановительные работы проводят 10 аварийных бригад.

Напомним, обильные ливни выпали на Кубани всю прошлую ночь, после перерыва они возобновились. Подтопления возникли в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах.