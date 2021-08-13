В Турции насчитали уже 31 жертву наводнений

В Турции число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции выросло до 31, - сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

"При селях и наводнении в Кастамону погибли 29 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек, около 300 населенных пунктов региона остались без электричества, а из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна прекращено движение по ряду автодорог. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о 27 погибших.