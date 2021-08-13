Фейки о лечении коронавируса ветеринарными препаратами опровергли в Казахстане

Случаи самолечения от коронавируса с использованием ветеринарных препаратов зафиксированы в Актюбинской области, передает телеканал "Астана".

Сведения о якобы пользе таких лекарств жители региона нашли в социальных сетях.

Однако ветеринары предупреждают, что в состав лекарств для животных входят опасные для жизни человека компоненты.

Главный врач ветклиники Марина Кушнер привела в пример противопаразитарный препарат для животных ивермек, в состав которого входит 10% ивермектина - токсина первого класса опасности. "Его нельзя применять, потому что он токсично влияет на организм в принципе. При его передозировке можно серьезно отравиться, и антидотов нет, не существует", - подчеркнула она.

Естественно, от ковида такое "лечение" не помогает.