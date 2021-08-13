Сель накрыл пляж и автокемпинг в Темрюкском районе Кубани

Сегодня в Темрюкском районе Краснодарского края на побережье Азовского моря из-за непогоды произошел сход селей, - сообщает инстаграм "Темрюк инфо".

Сель сошел на пляж поселка Кучугуры, полностью разрушив пляжные постройки. Еще один сель сошел в поселке Пересыпь, в 15 км от Кучугур. Там пострадал автокемпинг "Подмаячный": грязевые массы засыпали дорогу и автомобили отдыхающих, - передает портал Юга.ру.

В пресс-службе МЧС Кубани уточнили, что погибших и пострадавших нет. Сель заблокировал дорогу для трех автомобилей, но их водителям оказали помощь.

Напомним, в Темрюкском районе из-за осадков ограничено движение на федеральной автодороге А290 Новороссийск – Керчь, в районе действует режим ЧС.