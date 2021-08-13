"Специалист широкого профиля": вымогатель, грабитель банка и наркоман задержан в Армении

Мужчина, подозреваемый в совершении сразу нескольких преступлений, задержан в Армении, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета.

В нем говорится, что 39-летний житель страны обвиняется в хищении, вымогательстве, незаконном хранении оружия, хулиганстве и незаконном обороте наркотиков.

Так, однажды он вымогал у своей знакомой права на собственность участка земли в Котайкской области, угрожая насилием над ее родственниками. В итоге женщина, чтобы сохранить жизни членов своей семьи, оформила сделку на продажу участка за 15 млн драмов ($30 тыс), из которых не получила ни драма.

Известно также, что задержанный купил у неизвестного 7,66 г курительных смесей с наркотическими веществами, найденными в ходе обыска у него доме.

Кроме того, в 2019 году мужчина с использованием компьютерной техники украл у банка 8 млн драмов ($16 тыс). Вскоре после этого, во время празднования дня рождения своего приятеля он сделал несколько выстрелов в воздух, причем одна из пуль попала ему в ногу, так что он был госпитализирован.

Предварительное следствие окончено. Дело с обвинительным заключением передано в суд.