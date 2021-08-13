Сочи встал в десятикилометровой пробке

Одна из основных автотрасс города-курорта - Сочи - Дагомыс – стоит в десятикилометровом заторе из-за ряда дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил дорожного движения.

"Несколько ДТП произошло на трассе Джубга - Сочи в Лазаревском районе курорта, которые стали причиной автомобильных пробок", - сообщили в Госавтоинспекции, передает "Интерфакс".

Днем в районе поселка Лоо произошло ДТП с участием большегруза и автомобиля, а последующие три ДТП, произошедшие на трассе между Сочи и Дагомысом, усугубили автомобильные заторы, - рассказал представитель Госавтоинспекции.

Дорожные инспекторы заверили, что движение нормализуется в ближайшее время.