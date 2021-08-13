В Узбекистане вручат денежные премии спортсменам, участвовавшим в Олимпиаде

Узбекские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Токио, получат денежные премии в размере $5 тыс. Соответствующее распоряжение дал президент республики Шавкат Мирзиеев.

При этом спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получат $200 тыс, серебряную медаль – $100 тыс, бронзовую медаль – $50 тыс.

Кроме того, призерам Олимпиады уже передали подарки от президента. Чемпионы получили от главы государства автомобиль Таhoe и коттедж (4 сотки), а бронзовые призеры – автомобиль Trailblazer и ключи от двухкомнатной квартиры.

Тренерам спортсменов, завоевавших золотые медали, вручат по $40 тыс, а тренерам бронзовых призеров – $20 тыс.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. На Игр-2020 было разыграно 339 комплектов медалей.