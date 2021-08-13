США нашли новые объекты для антииранских санкций

Власти США введут санкции в отношении предпринимателя из Омана и четырех связанных с ним компаний, которые, якобы, участвовали в торговле нефтью в интересах сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), - говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном сегодня.

Речь идет о фирмах, которые базируются в Омане, Либерии и Румынии. Они якобы были частью "международной контрабандной сети по торговле нефтью, которая поддерживает "Аль-Кудс" КСИР, - следует из документа.

Новые американские санкции предполагают заморозку активов, запрет на сделки и блокирование доступа к финансовой системе США для подданного Омана Махмуда Рашида Амур аль-Хабси и контролируемых им фирм Nimr International LLC, Nimr International SRL, Orbit Petrochemicals Trading LLC, Bravery Maritime Corporation, а также танкера Oman Pride, ходящего под либерийским флагом.