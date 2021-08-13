Лавров выступил с инициативой учреждения нового праздника в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил учредить новый праздник – День поисковика.
"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен", – сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Лавров заявил в беседе с журналистами, что поисковики выполняют очень "важную и благородную миссию". Он обратил внимание на то, что на состоявшемся на днях заседании штаба общественной поддержки "Единой России" поисковики были обширно представлены "как растущий сегмент гражданского общества", передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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