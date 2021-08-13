Лавров выступил с инициативой учреждения нового праздника в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил учредить новый праздник – День поисковика.

"Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен", – сказал Лавров в ходе лекции "Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Лавров заявил в беседе с журналистами, что поисковики выполняют очень "важную и благородную миссию". Он обратил внимание на то, что на состоявшемся на днях заседании штаба общественной поддержки "Единой России" поисковики были обширно представлены "как растущий сегмент гражданского общества", передает ТАСС.