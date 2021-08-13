Синоптики: циклон уходит из Крыма

К нынешнему вечеру дожди в Керчи прекратятся окончательно, - сообщила директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Где-то к 21 часу осадки прекратятся. Думаю, что страсти закончились", - сказала Любецкая, добавив, что уже завтра, 14 августа, днем будет спокойно, но ночью снова возможны осадки, если циклон опять развернется и пойдет на Крым, - передает РИА Новости.

"Говорить об этом заранее не стоит, так как процесс очень сложный. Утром будет видно", - добавила глава Гидрометцентра Крыма.