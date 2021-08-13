Выставка Ольги Мичи «Уязвимые. Африканский дневник» открылась в Музее Востока

13 августа в Государственном музее Востока открылась выставка Ольги Мичи «Уязвимые. Африканский дневник». Ольга Мичи — художник, использующая в своей работе современные цифровые технологии. Масштабный проект «Уязвимые» посвящен проблеме сохранения культуры народов Севера, Азии и Африки. На экспозиции, открывшейся в музее Востока, средствами художественной фотографии рассказывается о культурном своеобразии этносов современной Восточной Африки, проживающих на юге Эфиопии, севере Кении и Танзании. Кочевой образ жизни скотоводов здешних саванн находится под угрозой, а традиции коренных народов причудливо переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации.