Гринландия - фантазия, ставшая реальностью

23 августа в России отмечают день рождения писателя Александра Грина. Он родился в 1880 году, пятилетним мальчиком прочитал ”Путешествия Гулливера” Джонатана Свифта, успел набраться опыта как матрос, золотоискатель, рыбак, лесоруб, служащий железной дороги. Поэтому большое количество специфических фактов, которые упоминаются в его рассказах, романах и повестях, не являются домыслом или выдумкой.

Грин написал 350 рассказов, шесть романов и две повести, создав свой фантастический мир, название которому придумал критик и литературовед Корнелий Зелинский. ”Гринландия”, пишет литературовед Татьяна Загвоздкина, ”целостная, организованная в соответствии с определенными философскими, идейными, эстетическими принципами писателя вселенная, у которой есть свои пространственно-временные параметры, свои законы развития, свои идеи, герои, сюжеты и коллизии; это предельно обобщающий, романтически-условный миф XX века, имеющий символическую природу”.

Будучи человеком глубоко чувствующим, еще в юности, работая в Одесском порту грузчиком, Грин ценил возможность слышать шум разбивающихся о берег волн, ощущать запах соленого воздуха. Идея провести в Крыму некоторое время посетила писателя сразу после публикации романа ”Блистающий мир”: из-за инфляции полученные деньги испарялись буквально на глазах.

Тогда, в 1923 году, Грин сказал жене: ”Давай сделаем из ”Блистающего мира” не комоды и кресла, а веселое путешествие. Не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних буднях, а весело и просто поедем на юг, в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его. Едем в Крым и, пока не истратим всего этого блеска, не вернемся. Пусть это будет нашим запоздалым свадебным путешествием”.

Именно на Крымском полуострове, в Севастополе, в 1903 году товарищ Грина, Быховский, вселил в автора веру в его писательское будущее. Кроме Севастополя, Грин оценил красоты яркой Ялты, спокойствие городка Старый Крым, невероятную морскую атмосферу Феодосии, а в Коктебеле побывал в гостях у Максимилиана Волошина.

С июля 1970 года в Феодосии работает литературно-мемориальный музей Александра Грина. В этом здании писатель жил с 1924 по 1929 год, написав ”Бегущую по волнам”, ”Золотую цепь”, ”Дорогу никуда”, ”Джесси и Моргиану”, а также множество рассказов.

Экспозиция музея достоверно отображает мир фантастики, в который писатель вложил всю душу. На входе в музей можно увидеть якорь и дубовые двери, задекорированные предметами морской тематики.

Внутри гостям предоставляется возможность побывать в трюме фрегата, каюте капитана Геза, клиперной, ростральной, каюте странствий. В экспозиции также представлена карта удивительной ”Гринландии”. Снаружи торец здания музея украшает рельефное панно под названием ”Бригантина” - излюбленное место для фотографий не только туристов, но и местных жителей Феодосии.

В 25 километрах от Феодосии находится город Старый Крым, занимающий особое место в биографии Грина. Нина Николаевна, преданная и любящая жена писателя, желающая умиротворенной жизни, уставшая от переездов по арендованным помещениям, обменивает последнюю ценную вещь: часы с золотым браслетом, и покупает дом. Ранее она обещала Грину, подарившему ей эти часы, что не поменяет их на еду даже в самые голодные, трудные времена. Прошло некоторое время перед тем, как Нина Николаевна призналась мужу в своей покупке. ”Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости покой. И хозяев нет”, - говорил Грин об этом доме.

В Старом Крыму, писатель, будучи серьезно больным (рак желудка и легких в последней стадии), не в состоянии выражать мысли на бумаге, диктовал Нине Николаевне текст романа ”Недотрога". Но завершить его так и не успел.

9 июля 1932 года состоялось погребение Александра Грина. Еще при жизни он просил, чтобы похоронили его в Старом Крыму, в особенном месте, откуда было бы видно море и любимая, покинутая Феодосия. Нина Николаевна выполнила предсмертную просьбу мужа. На городском кладбище Старого Крыма, можно найти могилу Грина, где растет раскидистая алыча и возвышается великолепная бронзовая фигура Фрэзи Грант, героини романа ”Бегущая по волнам”.

Гости полуострова обязательно должны побывать и в Феодосии, и в Старом Крыму, где дом тоже преобразовали в музей, чтобы понять и почувствовать особенности творчества и внутреннего мира Александра Грина.