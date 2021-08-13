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В Северной Осетии раскрыли сеть торговцев контрафактным элитным алкоголем

В Северной Осетии раскрыли сеть торговцев контрафактным элитным алкоголем

Североосетинские полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном сбыте контрафактного элитного алкоголя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

"Члены группы в состав которой входили не менее семи человек, в том числе родственников, продавали алкоголь под брендами известных российских и мировых производителей на территории республики и в соседних регионах", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В домах подозреваемых, местах торговли и складах в ходе обысков была изъята крупная партия контрафактного алкоголя, а также более 1 тыс комплектующих для его подделки. Как показала экспертиза, спиртосодержащая жидкость, реализуемая под видом алкоголя премиум-класса, не соответствует требованиям ГОСТ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - говорится в сообщении.

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