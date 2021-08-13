Депздрав объяснил, с чем связана высокая смертность от коронавируса в Москве

В июле 2021 года в Москве зарегистрировали 17 237 смертей от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая", - отметили в депздраве.

Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномальной жарой в городе в последние месяцы.

Отмечается, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания COVID-19, его последствия, и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам кардиологов, потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары способны приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрированы 1 537 888 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 404 879 жителей столицы, умерли – 26 482.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 205 млн, из них более 4,3 млн человек скончались. В России вявлены 6 557 068 случаев заражения.