Жителя Дагестана приговорили к 11 годам колонии за участие в террористической группировке

В Дагестане местный житель приговорен к 11 годам колонии за участие в международной террористической группировке ИГИЛ (запрещена в России). Соответствующий приговор вынес Южный окружной военный суд.

"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - цитирует представителя суда РИА Новости.

Он подчеркнул, что в феврале 2020 года мужчина записал на мобильный телефон, как он приносит присягу руководителю ИГИЛ. Также он отправил аудиозапись другому человеку, попросив того передать сообщение главе группировки. После этого подсудимый участвовал в ИГИЛ. Его задержали 2 апреля прошлого года.

Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации УК РФ. Приговор в законную силу еще не вступил.