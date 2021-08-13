Волгоградские огнеборцы потушили крупный лесной пожар

Всего два дня понадобилось волгоградским пожарным, чтобы справиться с крупным природным пожаром в Даниловском районе Волгоградской области, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 16:00 лесной пожар в Даниловском районе ликвидирован, его локализация была объявлена сегодня в 8:00", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Огонь вспыхнул 11 августа в пяти километрах от хутора Каменночерновский Тушили возгорание более 130 человек личного состава и 40 единиц техники, его площадь составила 330 га. По данным пресс-службы департамента лесхоза ЮФО, причиной пожара стала гроза.