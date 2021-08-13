Путин обсудил с членами Совбеза международное сотрудничество в области обороны и безопасности

В пятницу, 13 августа, состоялось очередное оперативное совещание президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамка заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Как отметил в ходе совещания глава государства, "эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку". "Нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - сказал Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.