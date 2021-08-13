Консульство Ирана в афганском Мазари-Шарифе прекратило работу

Власти Ирана приняли решение временно закрыть консульство в афганском городе Мазари-Шарифе из-за обострения проблем, связанных с вопросами безопасности в стране, - сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Столкновения между силами афганского правительства и боевиками запрещенного в России движения "Талибан" могут привести к ухудшению ситуации в городе, что создаст реальную угрозу для работы дипломатической миссии, - выразили опасение в дипломатическом корпусе Ирана, передает ТАСС.

Консульство временно будет работать в Кабуле, а дипломаты вернутся в Мазари-Шариф, как только там стабилизируется ситуация.