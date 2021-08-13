"Легион-Динамо" анонсировал подписание контракта с Хабибом Нурмагомедовым

Руководство махачкалинского футбольного клуба "Легион-Динамо" намекнуло на подписание профессионального контракта с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

"Наш "Легион" ждет великая битва, для которой нам нужны великие воины. Готовимся принять команду РПЛ вместе с Хабибом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи душающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.