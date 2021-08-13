Власти Крыма эвакуируют подтопленцев в Керчи

Спасатели доставили во временные пункты размещения первые десять жителей Керчи из подтопленных домов, четверо из которых – дети, сообщили в пресс-службе администрации города.

В зону подтопления в Керчи попали 40 частных домовладений. Для их жителей уже развернуто 26 пунктов временного размещения, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по Крыму.

Напомним, сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Очередные дожди в регионе начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Минувшей ночью начало заливать Керчь, в городе выпало две месячных нормы осадков. Затоплены центральные улицы, не вышли на линии троллейбусы. Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится до выходных.