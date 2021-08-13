Состоялась жеребьевка элитного группового этапа Кубка России по футболу

В пятницу, 13 августа, прошла жеребьевка элитного группового этапа Кубка России сезона-2021/2022, по итогам которой были сформированы 11 групп.

Группа 1 – "Ленинградец", "Кубань", "Краснодар";

Группа 2 – "Торпедо" (Владимир), "КАМАЗ", "Урал";

Группа 3 – "Динамо" (Брянск), "Велес", "Арсенал" (Тула);

Группа 4 – "Динамо" (Барнаул), "Факел", "Нижний Новгород";

Группа 5 – "Чайка", "Торпедо" (Москва), "Ростов";

Группа 6 – "Динамо-Легион", "Алания", "Уфа";

Группа 7 – "Кайрат", "Ротор", "Ахмат";

Группа 8 – "Саранск", "Балтика", "Химки";

Группа 9 – "Знамя", "Енисей", "Крылья Советов";

Группа 10 – "Зенит" (Ижевск), "Металлург" (Липецк), ЦСКА;

Группа 11 – "Динамо" (Ставрополь), "Оренбург", "Динамо" (Москва)

Матчи данного этапа Кубка будут сыграны в дни проведения еврокубковых матчей – 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. В играх, запланированных на 25 и 26 августа, примут участие команды из ФНЛ и ФНЛ-2, представители РПЛ начнут участие в турнире с сентября.

Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи"), начнут свое участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 11 групп.