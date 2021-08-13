Архитектурный позор Владикавказа исчезнет

Во Владикавказе, откуда в последние дни приходили лишь негативные новости о трагедии в больнице и задержаниях бывших членов правительства, произошло долгожданное для горожан событие. Сегодня в центре города чуть ли не под звуки фанфар строители приступили к разбору "суицидальной высотки" - уродливого 13-этажного бетонного строения на набережной Терека.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал на своей странице в Фейсбуке: "Сегодня, как и обещал, начался демонтаж незаконно построенной высотки, расположенной в Центральном парке Владикавказа. 13 лет понадобилось на то, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки…"

"Незаконная высотка" появилось здесь в 2006 году, сразу вызвав бурю негодования владикавказцев. Все это время скелет многоэтажной конструкции раздражал не только горожан, но и туристов, поскольку располагался напротив популярной гостиницы "Владикавказ" и возле исторических объектов: Центрального парка и Суннитской мечети. Вдобавок недострой получил недобрую славу места для сведения счетов с жизнью - были случаи добровольных трагических прыжков вниз, один из которых даже попал на YouTube, но вскоре был удален.

Помимо архитектурной безвкусицы строения, владикавказцев возмущал и туман, который окутывал весь этот проект 17 лет - стройка началась в 2004 году. Никто толком не мог объяснить, кому она принадлежит, кто дал на нее разрешение. Из обрывочных объяснений городских властей стало известно, что у объекта было восемь собственников, но кто из них был реальным хозяином люди так и не поняли. На общественных слушаниях, прошедших лишь три года назад, интересы застройщиков представляло ООО "Астам". Это строительная кампания, согласно данным налоговых органов, образована в августе 2017 года, т.е. спустя 13 лет спустя начала строительства. Между собой владикавказцы судачили: "Говорят, что это объект того самого Джако - главного киллера России Аслана Гагиева" (он подозревается в организации трех банд, шести убийств и незаконном обороте оружия, вскоре над ним должен начаться судебный процесс - прим. ред.). В пользу этого слуха говорит и тот факт, что судьба странного объекта решилась только после ареста Джако в июне 2018 года. У этой версии есть и противники, которые полагают, что настоящие собственники лишь прячутся за имя киллера, желая отпугнуть от объекта многочисленных критиков.

Строительство бетонного уродца вызвало неприятие горожан главным образом из-за выбранного места. Здесь многие десятилетия располагался детский пруд с аттракционами. В летнее время это было излюбленное место детей, которые после купания отправлялись в соседний Центральный парк - памятник природы и истории Северной Осетии. Зимой для детворы обустраивали каток.

Рядом с прудом пролегала пешеходная набережная Терека, где любили прогуливаться местные жители и туристы. Детский пруд и участок набережной часто появлялся на открытках с видами города, которые в советские времена издавались в Москве и распространялись по всему Советскому Союзу.

Одноэтажное строение площадью 5500 кв.м появилось на месте пруда в середине "нулевых". Жителям соседних домов объяснили, что здесь будет аквапарк. А потом из него стало расти 13-этажное здание. Стройка шла, как вспоминают горожане, по ночам и выходным дням. Одни говорили, что строят административное здание, другие - гостиницу, третьи - детский реабилитационный центр. Владикавказцы в эти обещание не верили, требуя прекратить строительство, но мало кто из городского начальства тогда обращал на них внимание. К проблеме подключились органы охраны памятников и министерство культуры - зона эта оказалась охраной, строить в ней здания выше трех этажей нельзя. После поданного иска заказчик пообещал снести все лишние этажи, но так ничего и не сделал.

Недострой на глазах горожан превратился в мрачный символ города. Сменились три главы республики и несколько градоначальников, но проблема не решалась. Более того, в 2018 году городские власти заявили, что продолжат строительство в ближайшее время, но, к счастью, эти намерения остались нереализованными. Ответственно к просьбам владикавказцев отнесся назначенный в апреле нынешнего года временным исполняющим обязанности главы РСО-Алания Сергей Меняйло. Ему удалось решить застарелую проблему - бюджету, как утверждают представители власти, разбор высотки ничего не стоит, компании, взявшейся за дело, хватит и стройматериалов, которые она получит в итоге от разбора.

Но все же владикавказцы считают, что проблема решена не полностью. Что будет на месте прежнего детского пруда? Пока никто им четкого ответа не дал. Однако исчезновение символа наплевательского отношения к архитектурной среде одного из самых оригинальных городов Северного Кавказа их не может не радовать. Демонтаж 13-этажного монстра объединил сегодня всех владикавказцев в этом чувстве.