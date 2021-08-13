Гарибашвили призвал граждан Грузии не проводить свадьбы и поминки

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обратился к гражданам страны с призывом воздержаться от проведения свадеб и поминок в ближайшие 2-3 месяца.

По его словам, процесс вакцинации должен быть управляемым и в этом деле правительству необходима поддержка.

"Необходимо соблюдать самые элементарные правила, такие как ношение маски, дистанция и к сожалению, недопущение проведения многолюдных собраний, застолья, свадеб и поминок", - сказал глава правительства на представлении кандидата в мэры Лагодехи от "Грузинской мечты.

Гарибашвили также обратил внимание на то, что главным источником распространения коронавируса COVID-19 являются свадьбы, застолья и многолюдные собрания. Он также призвал население пройти вакцинацию.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 471 685 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 415 146 человек, умерли – 6321.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом.