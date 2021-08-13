Погода в выходные приятно удивит жителей Узбекистана

В выходные в Узбекистане станет чуть прохладнее, погода станет комфортной, сообщает Узгидромет.

Похолодание придет на фоне вторжения прохладного воздуха с районов Западного Казахстана.

"Еще вчера к середине дня воздух прогревался до 36-37 градусов, а по северу, югу и в пустынных районах - местами до 38-40. А уже сегодня вторжение прохладного воздуха с районов Западного Казахстана понизит дневную температуру до 32-34 градусов, и лишь по крайнему югу еще сохранится относительно жаркая погода с температурой до 36-38 градусов", - уточнили синоптики.

Днем в выходные в республике будет плюс 28-31, на юге жарче - до 33-36 градусов. Ночи станут прохладными, свежими, температура воздуха плюс 13-18.

Похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 17-22 м/с, в целом в ближайшие дни ожидается сухая и приятная погода.