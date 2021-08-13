Что стоит за сирийским погромом в Анкаре?

Война в Сирии продолжает пускать метастазы по всему миру. Негативные последствия притока миллионов беженцев уже успели задеть Европу, где прогремели серии терактов и массовые изнасилования. Теперь в водовороте насилия оказалась Турция.

Вчера в столице Турции произошло серьезное столкновение. Сотни турок напали на сирийские кварталы в Анкаре, громя дома, магазины, избивая гостей из соседней страны. Повод к этой ярости дало неадекватное поведение сирийских беженцев. Как рассказывают очевидцы, 10 августа несколько сирийцев начали сжигать газон и ломать уличные фонари в одном из парков Анкары. Увидевшие это варварство горожане подошли к ним и сделали замечание. Завязалась драка, в результате которой сириец вонзил нож в сердце 18-летнего турка. Был также ранен еще один турок.

В 2019 году было похожее убийство в Германии. Тогда сириец убил немца и ранил еще одного жителя города Хемниц в восточной ФРГ. Это вызвало ярость у местных жителей, и они вышли на массовые демонстрации. Сейчас то же самое повторяется в Турции, но в более жесткой форме. Турция - восточная страна, люди здесь более эмоциональные, чем немцы, и масштабы возмездия оказались куда серьезнее, чем в Германии. По счастью, на место инцидента быстро прибыла полиция, и удалось избежать новых жертв. Однако отсутствие новых смертей не говорит о том, что проблема сама собой рассосется.

У нас существует ошибочное мнение о том, что в Европе вопрос беженцев стоит острее, чем на Ближнем Востоке. Якобы в Европе арабы-мусульмане контрастируют на фоне немцев-христиан, а в мусульманской Турции – все, так сказать, чувствуют себя братьями. Ничего подобного! Вспомните Черный сентябрь 1970 года, когда вооруженные палестинцы начали воевать в приютившей их Иордании. Тогда в результате перестрелок погибли сотни людей. Или тот же Пакистан, куда после советского вторжения прибыли миллионы афганских беженцев-пуштунов. Из этих беженцев потом выросли члены запрещенного в России движения "Талибан", которые в начале 2000-х стали поднимать бунты в пакистанской провинции Вазиристан.

Религия, конечно, может быть важным объединяющим фактором, но она не решает социально-экономических проблем. В Турции сейчас проживает почти 4 млн сирийских беженцев. Они прибыли сюда, спасаясь от гражданской войны на родине. Сирийцы в Турции селятся, в основном, в крупных городах. Они получают очень скромные пособия. Им крайне трудно интегрироваться. Религия у сирийцев с турками общая, но языки разные. Беженцам приходится работать нелегально, в местах с очень сложными условиями труда. Кому-то везет, и он устраивается медбратом или врачом, или преподавателем, но многие довольствуются работой на стройке, в ателье и даже на мусорном полигоне. Низкоквалифицированная рабочая сила создает демпинг на рынке труда. На свою скромную зарплату мигранты пытаются снимать квартиры, из-за чего цены на них поднимаются до небес. Все это, конечно же, вызывает недовольство местного населения. Но не только это.

У сирийцев многодетные семьи. Они рожают по 5-6 детей. В городах становится теснее. Представьте, выходит местный житель с семьей в парк в пятницу вечером, а там гуляет толпа сирийцев, говорящих на непонятном языке и ведущих себя порой некультурно. Конечно, утрировать не стоит, сирийцы тоже очень образованный народ, однако один-два плохих случая всегда создают большой резонанс, а мелкие стычки потом перерастают в большие митинги и погромы.

Пока что турецким властям удается справляться с насилием. Накануне полиция арестовала 70 человек, причем не разбирая, беженцев из Сирии или местных турков. Сажать в тюрьму будут только убийцу. При этом в долгосрочной перспективе перед Турцией стоит системная проблема: либо она интегрирует эти 4 млн сирийцев, которых приютила из-за войны у соседа, либо возвращает их назад. Вернуть пока не получается, потому что в Сирии не закончена гражданская война, и с местным президентом Башаром Асадом, который контролирует 70% сирийской территории, у турецкого лидера Реджепа Эрдогана натянутые отношения. Поэтому придется все-таки интегрировать.

От того, насколько удачно справится с этой задачей правительство Эрдогана, зависит не только его политическое будущее, но и стабильность в Турецкой Республике.