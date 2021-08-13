Треть жителей Ставрополья 60+ привились от коронавируса

Более трети жителей Ставрополья старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения региона Наталья Звягинцева, уточнив, что общий план по вакцинации в крае выполнен на 45%.

"Особый акцент делался министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Ставропольского края на вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нервной, бронхолегочной системы", - сказала она.

По словам Звягинцевой, в настоящее время в регионе каждый сутки вакцинируется от 3,5 тыс до шести тысяч жителей.

Напомним, что на Ставрополье вакцинации против коронавируса подлежат около 1,3 млн человек (60% взрослого населения), из которых прививку первым компонентом сделали 600 400 человек, из них почти 179 тыс человек – старше 60 лет.