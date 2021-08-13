Мэрия остановила строительство дома в Тбилиси, где накануне обрушилась часть склона
Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани заявил на сегодняшнем брифинге, что причиной вчерашнего обрушения склона на улице Лорткипанидзе стали строительные работы.
Напомним, накануне жителей десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Тбилиси эвакуировали из-за обрушения части склона в зоне строительства многоэтажки. Примерно 90 семей были вынуждены покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти разместили их по отелям.
По словам Бенделиани, строительство дома прекращено, а строительная компания заплатит штраф в размере 30 тыс лари ($9,2 тыс). "Подчеркиваю, мэрия не потерпит неправильной и непоследовательной работы любой строительной компании. Данный вопрос будет отправлен в правоохранительные органы для дальнейшего расследования", - цитирует вице-мэра "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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