Семьи погибших из-за взрыва в Воронеже получат по миллиону рублей

Власти Воронежской области намерены выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в автобусе.

По словам главы региона Александра Гусева, родные погибших получат по 1 млн рублей, тяжелораненым выплатят по 500 тыс рублей. Сумма компенсации для остальных пострадавших в ЧП будет определена позднее.

"Кроме того, изучу истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, буду принимать решения – нужна ли еще какая-то поддержка", - добавил Гусев.

Губернатор отметил, что поступают предложения помощи от местных бизнесменов. "Подумаем, как использовать эту возможность", - написал он.

Страховая компания "СОГАЗ", где застрахована гражданская ответственность владельца автобуса, подтвердила готовность осуществлять страховые выплаты пострадавшим при признании происшествия страховым случаем.