Между Москвой и Санкт-Петербургом начнет ходить "Сапсан" нового поколения

Скоростной поезд "Сапсан" нового поколения будет запущен между Москвой и Петербургом уже в 2022 году, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" в официальном Telegram-канале.

"В Санкт-Петербург прибыл "Сапсан" <…> Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии. Он выйдет на маршрут уже в следующем году", - отметили в пресс-службе, пишет ТАСС.

Немецкий поезд состоит из десяти вагонов, в России он будет дооборудован и пройдет серию испытаний. Еще 12 новых "Сапсанов" выйдут на линию в 2022-2023 годах.

В настоящее время между двух столиц пассажиров перевозят 16 "Сапсанов", их недостаточно, чтобы удовлетворить спрос туристов.