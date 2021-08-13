В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней

В Краснодарском крае в четырех муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных ливней. Об этом сообщили пресс-службе администрации края.

Режим ЧС уже ввели в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. В ближайшее время режим ЧС будет объявлен еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Напомним, сильные ливни на Кубани начались в ночь с 12 на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе, где подтоплено около 800 придомовых территорий.