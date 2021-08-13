Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с погибшими в результате наводнений и схода селей.

"Уважаемый господин Президент, Дорогой Брат,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате катастрофического наводнения, произошедшего в Кастамону, Синопе и Бартыне.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элясин!" – говорится в послании.

Ранее сообщалось, что 1 августа ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны. Согласно данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли не менее 27 человек.