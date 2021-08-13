В Узбекистане создадут спортшколу для гимнастки Оксаны Чусовитиной

В Узбекистане появится спортивная школа гимнастки Оксаны Чусовитиной. Соответствующее поручение дал президент страны Шавкат Мирзиеев.

"Уважаемая Оксана Александровна, еще раз благодарю Вас за любовь Родине, преданность спорту, непоколебимую волю и упорство", – сказал глава государства на встрече с олимпийцами, обращаясь к Чусовитиной.

Мирзиеев также поручил создать спортивную школу Оксаны Чусовитиной и организовать необходимые все условия для ее деятельности.

Помимо этого, на встрече гимнастке было присвоено звание "Заслуженный тренер Узбекистана", передает Podrobno.uz.

Напомним, легендарная Гимнастка Оксана Чусовитина покинула большой спорт после Олимпийских игр в Токио. В 2016 году спортсменку включили в Книгу рекордов Гиннеса: она установила рекорд как гимнастка, участвовавшая в семи Олимпиадах. Игры-2020 стали для Чусовитиной восьмыми в карьере.