Коронавирус снижает восприимчивость к холоду и боли

По данным американских ученых, коронавирус влияет на симпатическую нервную систему, в результате те, кто перенес заболевание, в меньшей степени реагируют на некоторые раздражители.

Исследователи из Аппалачского государственного университета пригласили 16 молодых людей, которые в легкой форме перенесли коронавирус. В контрольную группу вошли 14 девушек и юношей, не сталкивавшихся с коронавирусом. Средний возраст всех участников эксперимента составил 21-22 года.

Ученые проверяли работу симпатической нервной системы - активность мышц и скорость прохождения нервного импульса к тканям - с помощью специальных электродов.

Выяснилось, что те, кто болел коронавирусом, реагируют на боль и холод иначе. Даже в состоянии покоя симпатическая нервная система переболевших оказалась более активна - организм как будто встревожен и начеку.

При подъеме из положения лежа у переболевших подскакивал пульс и учащалось сердцебиение. При этом на холод они реагировали спокойно, а вот симпатическая система здоровых людей реагировала на холод бурно, как и положено в таких случаях.

Также эксперимент показал, что те, кто ранее болел коронавирусом, стали менее восприимчивы не только к холоду, но и к боли.

Ученые подчеркивают, что если столь серьезные изменения есть у таких пациентов (молодых, легко переболевших), то у людей более старшего возраста реакции симпатической системы могут измениться ощутимо сильнее.