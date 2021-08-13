В Анапе снова начался мощный ливень (ВИДЕО)

Прогнозы синоптиков о "библейском потопе" на Кубани продолжают сбываться в пятницу, 13 августа. В Анапе, которая сильно пострадала от ночного ливня, снова бушует стихия, сообщает источник "Вестника Кавказа" с места событий.

Ночью в Анапе выпала трехмесячная норма осадков, многие районы и улицы оказались под водой. Власти предупредили жителей и гостей курорта, что "во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм", этот прогноз оправдался.

В связи с мезоциклоном, залповыми ливнями и вероятностью смерчей в городе ввели режим ЧС, подготовлены пункты размещения граждан на случай эвакуации.