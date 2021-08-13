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Зеленский намерен встретиться в США с Илоном Маском и главой Apple

Зеленский намерен встретиться в США с Илоном Маском и главой Apple

Президент Украины Владимир Зеленский во время запланированной на конец августа поездки в США собирается встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком. Об этом сообщил сегодня советник главы офиса президента Михаил Подоляк. 

По его словам, президент расширяет границы украинской дипломатии и межгосударственных отношений, включая также и экономическую дипломатию, научную интеграцию, существенное усиление военно-технического сотрудничества. 

Подоляк подчеркнул, что новые контакты направлены на то, чтобы создать как можно больше полезных для Киева связей на Западе. "Очевидно, что для этого могут проводиться встречи и с лидерами технологического развития, с теми, от кого зависит экономическое и научное будущее, в том числе и с упоминаемыми Маском и Куком", - цитирует главу офиса президента ТАСС со ссылкой на издание "Страна".

Напомним, 30 августа в Вашингтоне состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. 
 

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