Три провинции в Турции оказались в эпицентре разгула стихии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия три провинции на севере Турции, которые пострадали от наводнения и селей.

"Мы объявляем три провинции – Синоп, Кастамону и Бартын – зоной стихийного бедствия. Мы сделаем все, что как можно быстрее привести все в порядок", - сказал он, уточнив, что в настоящее время ведутся работы по определению ущерба. Также Эрдоган отметил, что эвакуация населения из пострадавших районов завершена на 95%

В настоящее время глава турецкого государства находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стихийного бедствия в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27.