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В Ташкенте столкнулись автомобильный кран и грузовик

В Ташкенте столкнулись автомобильный кран и грузовик

В пятницу утром в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП с участием автомобильного крана и грузовика. Об этом сообщили в ГУБДД.

Авария случилась в 05:30 по местному времени возле торгового центра Bek to‘pi, который находится на Ташкентской кольцевой автодороге.

В результате ДТП пострадал водитель автокрана, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ведется расследование, передает Podrobno,uz.

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Вестник Кавказа

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