В Ташкенте столкнулись автомобильный кран и грузовик

В пятницу утром в Чиланзарском районе Ташкента произошло ДТП с участием автомобильного крана и грузовика. Об этом сообщили в ГУБДД.

Авария случилась в 05:30 по местному времени возле торгового центра Bek to‘pi, который находится на Ташкентской кольцевой автодороге.

В результате ДТП пострадал водитель автокрана, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ведется расследование, передает Podrobno,uz.