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Новое ЧП в Воронеже: иномарка сбила группу пешеходов на тротуаре

Новое ЧП в Воронеже: иномарка сбила группу пешеходов на тротуаре

В пятницу 13 августа на проспекте Труда в Воронеже автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло в 12:10, трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина, госпитализированы с серьезными травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 45-летний мужчина, двигался по улице Солнечной, затем выехал на встречную полосу, а затем – на тротуар, где сбил пешеходов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Вестник Кавказа

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