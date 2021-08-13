Новое ЧП в Воронеже: иномарка сбила группу пешеходов на тротуаре

В пятницу 13 августа на проспекте Труда в Воронеже автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре, сообщают местные СМИ.

ДТП произошло в 12:10, трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина, госпитализированы с серьезными травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 45-летний мужчина, двигался по улице Солнечной, затем выехал на встречную полосу, а затем – на тротуар, где сбил пешеходов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.