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Танковые подразделения армии Азербайджана начали интенсивные занятия по боевой подготовке (ВИДЕО)

Танковые подразделения армии Азербайджана начали интенсивные занятия по боевой подготовке (ВИДЕО)

Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий танковые экипажи совершенствуют свои теоретические знания и изучают правила безопасности. Затем военнослужащие начнут занятия по повышению навыков управления боевыми машинами и выполнят практические стрельбы.

В Минобороны также уточнили, что занятия проходит согласно плану боевой подготовки на 2021 год.

 

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Вестник Кавказа

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