Танковые подразделения армии Азербайджана начали интенсивные занятия по боевой подготовке (ВИДЕО)

Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий танковые экипажи совершенствуют свои теоретические знания и изучают правила безопасности. Затем военнослужащие начнут занятия по повышению навыков управления боевыми машинами и выполнят практические стрельбы.

В Минобороны также уточнили, что занятия проходит согласно плану боевой подготовки на 2021 год.