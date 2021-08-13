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Авария ограничила движение на Крымском мосту в сторону Кубани

Авария ограничила движение на Крымском мосту в сторону Кубани

Упрдор "Тамань" проинформировал об ограничении движения на Крымском мосту в сторону Новороссийска из-за ДТП.

Уточняется, что авария произошла на 158-м км трассы А-290. В настоящее время организован объезд места ДТП. "Движение организовано по левой полосе", - указано в сообщении.

На месте работают дорожные полицейские и сотрудники эксплуатирующей организации. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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