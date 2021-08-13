В России остаются нетрудоустроенными 60% молодых людей до 24 лет

В России около 60% молодых людей в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными. Об этом заявила сегодня на заседании "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она поведала, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17% и в США почти 15%.

"При этом если по уровню молодежной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей", - цитирует Голикову ТАСС.

Помимо этого, она акцентировала внимание на том, что к осени Россия достигнет допандемических показателей безработицы. "Cегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости", - заключила вице-премьер.

Напомним, в конце июня 2021 года стало известно, что число зарегистрированных безработных в России за месяц снизилось до 1,292 млн человек.