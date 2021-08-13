Гарибашвили: вакцинация в Грузии может стать обязательной

В ближайшее время вакцинация от коронавируса в Грузии может стать обязательной, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия может взять пример с США, где вакцинация от коронавируса уже становится обязательной.

"Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer. То есть будет объявлено, что вакцина получила авторизацию на всех уровнях. Это означает, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины", - пояснил Шарибашвили.