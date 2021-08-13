В Грузии завершились курсы горной подготовки военных

В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе (регион Имерети) завершились летние промежуточные и базовые курсы подготовки, информирует Минобороны Грузии.

Уточняется, что промежуточные курсы длились четыре недели, их участниками стали 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих. В базовый курс были подключены 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Строителя, которые проходили трехнедельную подготовку.

Участники курсов изучили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горной местности, передает Sputnik Грузия.

По окончании курсов слушателям были вручены сертификаты. Самые успешные курсанты также получили значки и ценные подарки.