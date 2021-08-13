Франция поставит Узбекистану 276 тыс доз вакцины AstraZeneca

В субботу, 14 августа, в Узбекистан из Франции доставят очередную партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Узбекистана.

276 480 доз препарата будут поставлены в рамках программы COVAX.

Первую партию вакцины AstraZeneca объемом 660 тыс доз Узбекистан получил 17 марта 2021 года.

В Минздраве отметили, что с новой поставкой AstraZeneca общий объем доставленных в страну вакцин достигнет 14,85 млн доз (10,5 млн доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, 370 тыс — "Спутник V", 986 480 — AstraZeneca, 3 млн — Moderna).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 205 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.