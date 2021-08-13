В "Аэрофлоте" не смогли пообещать стабильных цен на авиабилеты

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в пятницу заявил, что цены на билеты будут сбалансированными, а не стабильными.

"Не могу сказать, что они [цены на авиасообщение] будут стабильными, растет [цена на] авиатопливо, растет спрос по определенным направлениям, поэтому я бы сказал, что цены будут сбалансированными", - сказал он интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Полубояринова, уровень цен на авиасообщение в России нормальный. "Никакие убытки или проблемы от пандемии туда переложить невозможно, слишком большой объем предложения", - считает он.