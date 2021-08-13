Международные организации требуют от Еревана прекратить преследование правозащитника, отстаивающего права нацменьшинств

На пестрой многонациональной карте Кавказа территория Армении выглядит бледно – страна стала одной из самых моноэтнических и моноконфессиональных в мире. Эксперты давно объясняли многие проблемы Армении выдавливанием других народов и созданием ареала со стопроцентным моноэтническим армянским населением. На словах в Ереване поддерживают общины других конфессий, но на деле ситуация другая.

Так, например, в прошлом году Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело против Сашика Султаняна, поддерживающего права езидской общины в Армении. Его обвинили в разжигании этнической и религиозной вражды на основании онлайн-интервью. Теперь правозащитнику грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Султанян возглавляет неправительственную группу "Езидский центр по правам человека". В июне прошлого года в интервью сайту Yazidinews.com правозащитник рассказал, что езиды недостаточно представлены в структурах местного самоуправления, подвергаются дискриминации и не могут изучать свой язык или развивать свою культуру. Султанян также заявил, что в езидских деревнях армянские предприниматели захватили сельхозугодия, а власти в этой связи не защищают права езидов, поэтому они живут в страхе. Эти заявления привлекли внимание спецслужб Армении, и 3 октября прошлого года СНБ возбудила протии него уголовное дело, а позже конфисковала у него три компьютера, один из которых принадлежал члену его семьи, два телефона и несколько USB-накопителей.

Дело изначально было шито белыми нитками, поэтому привлекло внимание международных правозащитных структур. Сначала международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Армении прекратить уголовное преследование Султаняна, заявив, что против него выдвинуты ложные обвинения. "Хотя власти Армении могут быть не согласны с содержанием интервью Султаняна, мнение, которое он выражает в нем, находится в законной плоскости и защищено международным правом, - заявил Георгий Гогия, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии. - Власти должны немедленно снять обвинения с Султаняна и гарантировать, что не будут необоснованно вмешиваться в его законную правозащитную деятельность. Власти Армении нарушают право Султаняна на свободу выражения мнения". В правозащитной организации отметили также, уголовное дело имеет процессуальные недостатки, что подрывает права Султаняна на справедливое судебное разбирательство.

Стоит ли говорить, что к Human Rights Watch в Ереване не прислушались. Зато на этой неделе с аналогичным заявлением выступили эксперты ООН, заявив, что "высказывать обеспокоенность в связи нарушениями прав меньшинств – это не то же самое, что разжигать ненависть или подстрекать к насилию". Правозащитники ООН призвали власти Армении снять с Султаняна уголовные обвинения, которые, по мнению экспертов, являются попыткой запугать активиста и всех, кто поддерживает права меньшинств. "Такие люди, как Султанян и представители его организации, играют важную роль, они обращают внимание властей Армении на проблемы в сфере прав человека", – утверждают эксперты.

"Правительство должно напрямую обсуждать с езидами и другими меньшинствами их жалобы, а не использовать надуманные уголовные обвинения, чтобы заставить их замолчать", – подчеркнули спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, спецдокладчик по положению правозащитников Мэри Лолор и спецдокладчик по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан.