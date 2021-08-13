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Горячая вода вернулась в санатории Железноводска

Горячая вода вернулась в санатории Железноводска

Специалисты восстановили подачу горячей воды в трех санаториях Железноводска, где ранее произошла авария, сообщили в отделе информационно-методической работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья.

Ранее стало известно, что авария произошла из-за взрыва газовоздушной смеси в котельной. Причиной взрыва  газовоздушной смеси на котельной стало некорректное включение котла оператором.

В результате взрыва пострадавших нет. Прибор также не получил серьезных повреждений, и после проведения технического обслуживания будет возвращен в работу, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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