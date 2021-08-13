В Грузии привили от коронавируса свыше 740 тыс человек

В Грузии число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19, составляет 741 353. Об этом сообщили в Национальном центре контроля заболеваний Грузии.

При этом отмечается, что на сегодняшний день полностью привились от инфекции лишь 225 053 человека. За последние 24 часа вакцинировались 25 432 человека.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 471 685 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 415 146 человек, умерли – 6321.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 205 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.