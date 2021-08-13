Врачи в Дагестане спасли пациентку с поражением легких 100%

В Буйнакской ЦГБ в Дагестане спасли пациентку с коронавирусом, у которой легкие были поражены на 100%.

"Примерно месяц назад, 12 июля, в провизорный инфекционный госпиталь, развернутый на базе Буйнакской ЦГБ, поступила Гаджиева Зазай Мурзабековна, 1957 года рождения в крайне тяжелом состоянии, с сатурацией 50-60% и 95% поражения правого легкого, 100% – левого. После интенсивного наблюдения, обследования и лечения в течение месяца врачам удалось одержать победу", – рассказал пресс-секретарь главы города Гаджи Нурутдинов, пишет РИА Новости.